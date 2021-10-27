Потасовку между жителями и замакима района Алматинской области сняли на видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Кербулакского района Алматинской области прокомментировали видео потасовки между госслужащим и местными жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео , которое появилось в социальных сетях, можно заметить, как госслужащий предлагает сесть на свое кресло жителям района, которые обратились к нему с проблемами.

«Садись на мое место. Посмотрим на тебя», - сказал возмущенный госслужащий. Далее между чиновником и жителем началась потасовка.

В акимате Кербулакского района уточнили, что на видео был заместитель акима района. 24 октября 2021 года акимом Каспанского сельского округа была организована работа по обеспечению жителей углем. Однако жительница села Каспан гр. Жанатаева не получила уголь и 25 октября обратилась в районный акимат с жалобой.

«В ходе приема гражданки с участием секретаря маслихата района Бекиева, первого заместителя филиала партии Nur Otan Камамбаевой, руководителем отдела внутренней политики Бекбатыровой было разъяснено о том, что в связи с очередностью на угольных складах будет предоставляться по очередности согласно подготовленному списку. Не удовлетворившись ответом, гражданка Жанатаева отреагировала агрессивно и позволила себе бранную речь в адрес заместителя акима района Н. Аденова с требованиями бесплатной доставки угля. Далее в здание районного акимата прибыли общественники Кербулакского района в лице Е.Сансызбаева, Б.Бейсбекова. В ходе встречи между общественным активистом Е. Сансызбаевым и заместителем акима района Н.Аденовым произошел конфликт», - пояснили в районном акимате.

Также сообщается, что в связи с действующими карантинными ограничениями доступ в здание акимата района ограничен и прием граждан проводится по предварительной записи, а также по программе «Ashyg». Общественники, не реагируя на замечания сотрудников службы охраны, самостоятельно прошли к заместителю акима района.

«Е.Сансызбаев является неформальным лидером общественного мнения, активным пользователем социальных сетей, в том числе и негативного контента. Постоянно критикует действия местных исполнительных органов. В данный момент уполномоченным по этике Кербулакского района проводится служебное расследование», - добавили в ведомстве.

В акимате отметили, что уголь в дом Жанатаевой был доставлен 25 октября в 17 часов.