Потасовка после финала ЧМ-2026 привела к дисквалификациям игроков Аргентины

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) наказал трех игроков сборной Аргентины за инциденты после финала чемпионата мира 2026 года. Самое серьезное наказание получил полузащитник Леандро Паредес — он пропустит 10 матчей и заплатит штраф $90 тысяч, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Паредес вступил в конфликт с футболистами сборной Испании после окончания финальной встречи. Сначала он схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави.

За этот эпизод аргентинский футболист получил 10-матчевую дисквалификацию и штраф $90 тыс. Ранее FIFA сообщала о его красной карточке, но позже удалила ее из протокола. В организации уточнили, что первоначально к игроку не применялись дисциплинарные меры.

Защитник Науэль Молина получил семь матчей дисквалификации и штраф $90 тысяч. Полузащитника Тьяго Альмаду отстранили на одну игру и оштрафовали на $30 тысяч.

Санкции затронули и представителей обеих команд. Член тренерского штаба Аргентины Роберто Айяла пропустит три матча и заплатит $30 тысяч. Такие же наказание получили полузащитник сборной Испании Гави.

Санкции коснулись и Ассоциации футбола Аргентины. Ее оштрафовали на $321 тысячу за неспортивное поведение команды, дискриминацию и расистские оскорбления. Кроме того, два ближайших домашних матча сборной должны пройти при заполненности стадиона не более чем на 50%.

$100 тысяч из суммы штрафа направят на программу по борьбе с дискриминацией. При этом исполнение одного из двух матчей с ограниченной посещаемостью и выплаты $100 тысяч приостановлено на испытательный срок.

Напомним, финал чемпионата мира завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время.