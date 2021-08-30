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Посвященная Семипалатинскому полигону фотовыставка открылась в Иордании

Автор:  
Арсен Утешев
30 Августа 2021, 14:38
Посвященная Семипалатинскому полигону фотовыставка открылась в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона в иорданской столице открылась тематическая выставка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке, открывшейся в художественной галерее «Ras Al-Ain» муниципалитета Аммана, представлены уникальные фотографии и исторические документы, включая Указ Первого Президента РК -Елбасы Н.А.Назарбаева о закрытии полигона.

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Также вниманию присутствующих были представлены картины известного художника Карипбека Куюкова, который родился недалеко от ядерного полигона в Семипалатинске и является известным активистом международного антиядерного движения.

Посол Республики Казахстан в Иордании Айдарбек Туматов рассказал об историческом решении, принятым Н.А. Назарбаевым о закрытии Семипалатинского испытательного полигона. Также он затронул антиядерные инициативы Казахстана, направленные на построение мира, свободного от ядерного оружия, что послужило объявлением ООН 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

В мероприятии приняли участие представители иорданской общественности, дипломатического корпуса, экспертных кругов и казахской диаспоры.

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Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Восточно-Казахстанская область   Иордания   30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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