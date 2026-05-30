Поступление в медрезидентуру в Казахстане станет полностью цифровым

Министерство здравоохранения РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в правила размещения государственного заказа, приема на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, главным нововведением станет внедрение единой цифровой платформы резидентуры, которая позволит автоматизировать основные процессы поступления и подготовки будущих медицинских специалистов.

Как сообщили в Минздраве, подача документов будет осуществляться в онлайн-формате, конкурсный отбор станет автоматизированным, а распределение образовательных грантов — более прозрачным. Также предусматривается механизм автоматического ранжирования поступающих.

Ожидается, что цифровизация позволит минимизировать коррупционные риски и влияние человеческого фактора, а также сократить сроки рассмотрения заявок и принятия решений.

Кроме того, новая платформа объединит организации медицинского образования, научные центры, научно-исследовательские институты и организации здравоохранения в единое информационное пространство. По мнению разработчиков, это повысит эффективность подготовки медицинских кадров и улучшит взаимодействие между образовательными и клиническими базами.

В ведомстве отметили, что внедрение цифровых решений направлено на повышение доступности, справедливости и удобства процедуры поступления для молодых специалистов.

Проект разработан в рамках реализации Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы.

Публичное обсуждение документа продлится до 15 июня 2026 года. В случае принятия приказа информационная система «Цифровая платформа резидентуры» и автоматизированные конкурсные процедуры планируется внедрить уже в 2026–2027 учебном году.

