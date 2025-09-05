Поступление на госслужбу в Казахстане упрощено благодаря цифровым технологиям

Главой государства поставлены задачи по модернизации госслужбы, которые реализуются на принципах сервисности и человекоцентричности.

— Агентство по делам государственной службы уполномочено на совершенствование системы государственной службы страны, целью которого является построение такой системы, где госслужба будет восприниматься как пространство профессионального роста, справедливости и стабильности, где у служащих будет осознание, что их действия — это вклад в укрепление суверенитета, правопорядка и доверия, — отметил зампредседателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Салауат Муксимов.

Современные тренды требуют от госаппарата большей гибкости и новых компетенций. Это касается как форматов взаимодействия с обществом, так и широкого внедрения цифровых решений, включая элементы искусственного интеллекта. Агентство активно включает их в свою практику.

— Модернизация госслужбы реализуется в ответ на современные вызовы. Человекоцентричность стала главным принципом во взаимодействии с гражданами, формируя мост доверия между госаппаратом и обществом. Говоря о сервисности, важно понимать смысл, идею и ценность, которую в себе несет эта модель. В первую очередь мы говорим о профессионализации госслужбы, совершенствовании HR-процессов, развитии цифровых инструментов и повышении качества государственных услуг, — подчеркнул Салауат Муксимов.

Поступление на государственную службу в Казахстане упрощено благодаря цифровым технологиям.

Теперь процедура поступления и отбора на госслужбу стала прозрачнее и доступнее, вне зависимости от местонахождения кандидата на момент объявления конкурса.

Система «Е-kyzmet» стала настоящим прорывом в модернизации государственной службы Казахстана, устранив барьеры для высокопрофессиональных специалистов и талантливой молодежи, имеющих цель работать во благо своей страны.

— С 1 февраля 2024 года введен цифровой формат отбора на государственную службу, который охватывает весь государственный аппарат и действует во всех 94 государственных органах, — сообщил заместитель председателя ведомства.

В 2023 году данная система отбора начала функционировать в пилотном режиме и до настоящего момента объявлено 26 тысяч конкурсов, в которых приняло участие более 115 тысяч кандидатов. Примечательным является то, что произошел рост количества участников в конкурсах в 2,5 раза.

Процесс отбора начинается с регистрации в системе на интернет-портале «eqyzmet.gov.kz» через аутентификацию по ИИН и ЭЦП.

Далее кандидаты проходят тестирование на знание государственного языка и законодательства.

Результаты тестирования высчитываются автоматически, и набравшие пороговые баллы направляются на проверку проктору.

Салауат Муксимов отмечает, что на данном этапе исключаются все коррупционные риски, потому что каждому кандидату присваивается персональный идентификационный номер, который обезличивает данные.

Поступление на государственную службу предполагает прохождение 7 последовательных этапов.

По информации директора департамента ведомства, на каждый этап четко определены количество вопросов и заданий, а также время для выполнения.

Кроме того, перед началом каждого блока тестирования предусмотрено ознакомление кандидата с инструкцией по прохождению данного этапа в системе.

К примеру, общее время прохождения оценки личных качеств составляет 100 минут, оценки способности работать с текстами и числами — 50 минут, написания эссе — 45 минут и собеседования — 15 минут.

— Как было уже указано, каждый этап имеет свои требования, а в случае, если есть нарушения, их фиксирует система дистанционного контроля — прокторинг, — сказал Салауат Муксимов.

Этап написания эссе предусмотрен не для всех кандидатов, а для некоторых категорий должностей, и проводится на следующий рабочий день после публикации результатов пройденного этапа.

Набравшие наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов конкурса принимают участие в собеседовании в режиме видеосвязи.

Итоги собеседования с кандидатами подводятся каждым членом комиссии, которые индивидуально оценивают результаты посредством введения баллов в систему.

Победитель конкурса назначается на должность по истечении пяти рабочих дней, но не позднее десяти рабочих дней со дня объявления итогов конкурса.

Проведение отбора на государственную службу онлайн имеет много преимуществ как для кандидатов, так и государственного органа, объявляющего конкурс и находящегося в поиске хорошего специалиста.

По словам заместителя председателя Салауата Муксимова, цифровой формат отбора стал важным этапом модернизации государственной службы:

— Цифровой формат отбора на государственную службу стал инструментом, обеспечившим прозрачность и объективность при отборе на всех ключевых этапах. Проведение процедур конкурса онлайн способствует привлечению квалифицированных кадров, вне зависимости от местонахождения кандидатов. Рост количества кандидатов в 3 раза говорит о том, что система отбора пользуется доверием потенциальных кандидатов.

Внедрение цифрового формата — это своевременная мера, которая является показателем системной реформы государственной службы Казахстана.

Мажилисмен Марат Башимов, комментируя выступление Главы государства на ежегодной августовской конференции, подчеркнул: «Президент справедливо отметил, при назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм». Цифровой отбор, впервые введенный командой Дархана Жазыкбай, четкие и строгие квалификационные требования к каждой должности — принципиальная позиция Агентства по делам государственной службы, все это дает шанс одаренной и талантливой молодежи.

По словам Марата Башимова, если кандидат лучший по образованию и опыту работы и показал их на этапах отбора — цифровые технологии отбирают именно его и назначают, в этом случае руководители госорганов, как прежде, не могут повлиять на этот процесс.

— Несколько практических кейсов на примере конкретных дисциплинарных дел (нашумевшее дело в отношении председателя ветконтроля МСХ) убедили нас — членов Комиссии по этике, что новая система именно так работает, — напомнил он.

Эффективность и актуальность нововведения также отмечают и независимые эксперты.

К примеру, касательно восстановленных прав кандидата на должность руководителя управления в одном из комитетов МСХ, эксперт Дидар Смагулов отметил эффективность и прозрачность системы онлайн отбора на государственную службу:

— Признаюсь откровенно, у меня были сомнения касательно того, как будет проходить отбор на госслужбу в онлайн формате. Но этот кейс показал всем, что процедуры выстроены правильно. Конечно, внутри системы будет сопротивление и давление, поэтому АДГС сейчас важно держать на особом контроле права вновь назначенных служащих. Но, в целом, позитивный сдвиг есть и на госслужбу теперь должны назначаться самые достойные, как минимум в общих конкурсах.

Государственная служба стала реальной карьерной возможностью для более широкого круга специалистов, которые способны внести вклад в проводимые реформы, результатом которых станет повышение благосостояния граждан.