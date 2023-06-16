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Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 16:10
Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом стало известно в ходе осмотра склада по хранению гуманитарной помощи. Со всех регионов страны и области привозят продукты и предметы первой необходимости. Поскольку объявлена локализация лесного пожара, их на сегодняшний день более чем достаточно,

Так, только питьевой воды поступило более 30 тысяч литров. Также привезено более 2 тонн мяса и 44 тонны других продуктов питания. Это мука, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы и колбасные изделия, молоко, чай, кондитерские изделия.

«Уважаемые земляки, спасибо всем, кто протянул руку помощи области Абай в период ЧС. Каждый район нашей области, каждая область нашей страны протянули свою руку и оказали нам помощь. Сегодня, когда пожар локализован, выражаем всем большую благодарность и объявляем, что прием продуктов питания и предметов первой необходимости на этом останавливается», - сказал председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов.

При этом скоропортящиеся продукты в первую очередь отправляют в полевые кухни и готовят для задействованных в тушении пожара бойцов – пожарных, лесников, военных и других участников ликвидации стихийного бедствия. В данный момент на складах остается лишь продовольствие с продолжительным сроком хранения.

«Все, что было привезено, находится на складах, этим вопросом занимается фонд «Ақ Ертіс». Абсолютно вся продукция находится под описью и выдается так же под опись. В ближайшие дни работа по локализации будет проводиться военными и пожарными, данные продукты питания будут доставляться им. Если какие-то продукты останутся, специальная комиссия распределит эти продукты, возможно в Бородулихинский район, возможно в детские дома», - отметил Куаныш Сулейменов.

Обеспечили и товары первой необходимости: средства гигиены, одноразовую посуду, носки, перчатки и футболки.

Координацией по сбору и распределению гуманитарной помощи занимались партия «Amanat», Национальная сеть волонтеров, а также Общественный фонд «Ақ Ертіс», основной целью которого является консолидация финансовых средств, предоставляемых в виде пожертвований, благотворительной и гуманитарной помощи.

В состав Попечительского совета Фонда входят авторитетные общественные деятели региона с соответствующей компетенцией и опытом.

На сегодняшний день на спецсчет для оказания помощи поступило более 500 млн. тенге от физических и юридических лиц.

«Мы выражаем слова искренней благодарности всем, кто откликнулся, и заверяем, что распределение поступившей помощи будет осуществляться комиссионно, открыто и прозрачно с участием представителей общественности и других заинтересованных лиц», - отметили в акимате.


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