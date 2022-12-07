Поступило всего 14 официальных жалоб после президентских выборов – ЦИК РК

7 Декабря 2022, 18:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После внеочередных выборов Президента РК поступило всего 14 жалоб из восьми регионов. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на семинаре для руководящего состава всех территориальных избирательных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего 14 официальных жалоб по восьми регионам. Действительно, небольшое количество. На открытии избирательных участков все наблюдатели норовили брать протокол открытия. Опять таки, тренинги сработали, протокол открытия не предусмотрен. Очень четко и внятно мы смогли это объяснить. Кроме междометий, никаких существенных замечаний здесь быть не может, потому что единственный протокол, который предоставляется по запросу наблюдателей и в публичное поле – это протокол о результатах голосования на избирательном участке», – сказал Константин Петров.

По его словам, не решен системно вопрос о выдаче двух и более бюллетеней одному избирателю. Хотя это могут факты, когда кто-то просит выдать ему бюллетень, чтобы проголосовать за супруга или другого члена семьи, в публичном поле это воспринимается, как технология для достижения определенного результата. Также были случаи непредоставления по явке избирателей в течение двух часов или в течение дня по запросу наблюдателей.

Спикер отметил, что сообщения о двух вбросах бюллетеней с нарушением законодательства в Туркестанской и Карагандинской области не подтвердились. Тем не менее, нужно иметь в виду, что в следующих избирательных кампаниях могут быть задействованы какие-то технологии при опускании бюллетеней. Обращений по поводу подсчета голосов не было.

7-9 декабря 2022 года Центральная избирательная комиссия проводит трехдневный республиканский семинар для руководящего состава всех 239 территориальных избирательных комиссий страны. В семинаре принимают участие около 300 человек. Основными спикерами выступают члены Центральной избирательной комиссии.

Цель семинара - повышение уровня профессиональных компетенций организаторов выборов за счет расширения теоретических и прикладных знаний выборного законодательства и практики его применения в избирательном процессе.