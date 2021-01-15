Поступательное развитие нашей страны направлено на улучшение качества жизни граждан – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина высказала свое мнение по поводу сегодняшнего выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва. По ее мнению, без трансформации экономики, глубоких реформ в экономическом развитии мы не сможем реализовать все задачи, поставленные Главой государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва Касым-Жомарт Токаев напомнил нам еще раз о том, что наш долгосрочный курс «Казахстан-2050» остается неизмененным, страна должна войти в 30-ку развитых стран мира. Несмотря на последствия пандемии коронавируса, нам всем необходимо мобилизовать наши усилия. Наше общество должно приумножить достижения за 29 лет Независимости страны. А 30-летие Независимости необходимо встретить с достоинством, выйдя из кризисных условий. То есть на более высоком уровне развивать наше государство», - отметила депутат.

Ольга Перепечина отметила, развитая страна означает высокообразованный, грамотный, здоровый, сплоченный казахстанский народ. Все стороны этого вопроса очень важны и взаимосвязаны.

«Мы все вместе, Парламент и Правительство должны принять новые законы, которые обеспечат, прежде всего, реализацию главного ориентира государства – повышение благосостояния наших граждан и уровня жизни населения страны, на чем Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент. Будут проведены реформы, разработаны национальные проекты, а также продолжены реформы в области социальной защиты населения, экономики, политического устройства и выборной системы. Верховенство закона, прежде всего, должно защищать интересы наших граждан. Поэтому Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание этим вопросам», - пояснила депутат.

Также на сегодняшней сессии Парламента были определены приоритеты развития.

«Во-первых, это среднесрочные приоритеты, которые будут сопровождаться двумя процессами: обеспечением социально-экономической стабильности и перезагрузкой институциональных и структурных реформ. Пандемия коронавируса внесла весомое изменение в нашу жизнь. Государство и Правительство должны обеспечить стабильность и безопасность наших граждан в условиях пандемии. Несмотря на сложности и неопределенность в стране, ситуация будет стабилизирована, и мы продолжим дальнейшее поступательное развитие. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, мы более глубоко приступим к трансформации системы развития нашего государства. Каждый казахстанец должен ощутить на себе все изменения, происходящие в нашей жизни, и лично участвовать в этих процессах», - подчеркнула депутат.

По ее мнению, необходимо укрепить нашу конкурентоспособность.

«Необходима новая модель развития, в основе которой будет лежать создание условий для комфортной жизни каждого казахстанца. Мы должны укрепить нашу конкурентоспособность. Для этого Президент дал поручение разработать национальные проекты в области образования и здравоохранения. Для развития бизнеса перед Правительством и Парламентом поставлена задача: сделать ревизию Налогового кодекса, стимулировать деловую активность, чтобы создать все условия поступательного развития нашей экономики», - отметила Ольга Перепечина.

Кроме этого, на ближайшем заседании будет одобрена новая система государственного планирования, сказала депутат.

«Сегодня Касым-Жомарт Токаев основной блок вопросов и внимание уделил поступательному развитию личности в нашей стране, вопросам социальной защиты населения, образованию, развитию социально-уязвимых слоев населения и их поддержке. Но без трансформации экономики, глубоких реформ в экономическом развитии мы не сможем реализовать все задачи, поставленные Главой государства. Поэтому сегодняшнее выступление – это выверенная масштабная, целостная, взвешенная программа финансово обеспеченного, сохраняющего преемственность курса. Поступательное развитие нашей страны направлено на улучшение качества жизни граждан. Перед Парламентом и Правительством сегодня поставлена задача обеспечения качественными законами всех реформ, обозначенных сегодня Президентом», - заключила депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарта Токаев сегодня выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.