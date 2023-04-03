Построят ли новый НПЗ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какое решение было принято касательно строительства нового НПЗ сообщил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу нефтеперерабатывающего завода, мы в прошлом году приняли решение расширить Шымкентский НПЗ. Он в свое время был спроектирован на 12 млн тонн мощности, из которых было введено только шесть, это еще во времена Советского Союза было», - сказал Болат Акчулаков.

По его словам, площадь, заводское хозяйство - все полностью было рассчитано на 12 млн тонн.

«Мы неоднократно ездили туда со специалистами и в конце концов приняли решение увеличить мощность этого завода в два раза. То есть фактически мы хотим построить еще один шестимиллионник НПЗ на территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Если строить его независимо в поле, это обойдется дороже. Если строить на территории действующей инфраструктуры, это легче, так как нефтепроводы туда подведены уже», - пояснил Болат Акчулаков.

Министр уточнил, что порядка шести лет займет строительство - от проектирования до ввода в эксплуатацию.

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