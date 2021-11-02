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    13:44, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Построят ли на территории столичного Ботанического сада спорткомплекс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируется ли на территории Ботанического сада в городе Нур-Султане строительство спортивного комплекса, рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня такой вопрос не стоит на повестке», - сказал Данияр Турганбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он рассказал о процессе рассмотрения решения о дальнейшей судьбе озера Малый Талдыколь в Нур-Султане.

    «На данный момент квалифицированные специалисты – ботаники, зоологи, орнитологи совместно с нашими сотрудниками изучают этот вопрос со всех сторон. Так как озеро посещают редкие птицы. Есть предложения поменять их места пребывания и перенести в другие. Все предложения на сегодня изучаются», - пояснил Данияр Турганбаев.



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