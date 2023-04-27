Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Построить водохранилища в Жетысуской области призвал сенатор Жоргенбаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 17:07
Построить водохранилища в Жетысуской области призвал сенатор Жоргенбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев заявил о необходимости использования дополнительных источников влаги для сельского хозяйства в Алматинской и Жетысуской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно обеспечить строительство в вегетационный период водохранилищ на реках Панфиловского района Жетысуской области. Такой подход позволит обеспечить орошаемые пашни сел района необходимой водой», - сказал Жанболат Жоргенбаев, озвучивая свой депзапрос на заседании Сената.

По мнению сенатора, повышение эффективности возделывания орошаемых земель – это единственный путь укрепления продовольственной безопасности в стране. Поэтому развитие этой отрасли важно держать в приоритете.

«В этой связи, просим рассмотреть вопрос строительства водохранилищ в данном регионе, провести механическую очистку от отложений и водной растительности, кустарников вдоль магистрального канала Тасмурун в Акдалинском орошаемом поле, расположенном в Балхашском районе и на орошаемых площадках Акдала и Каратала. Усовершенствовать водное законодательство, в частности: утвердить положение, устанавливающее порядок использования оросительного канала для орошения орошаемых угодий, принадлежащих двум и более землепользователям, расположенных на одном оросительном канале или его части, а также разработать методику использования и расчета «сточных» вод в сельскохозяйственных целях», - заключил депутат.


Сенат   Строительство   Вода   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области