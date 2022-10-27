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Построить в регионах крытые спорткомплексы для зимних видов спорта предложил сенатор

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2022, 13:13
Построить в регионах крытые спорткомплексы для зимних видов спорта предложил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК озвучил проблемы развития зимних видов спорта в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной беспокойства парламентария стал недостаточный уровень развития и материально-технической базы спортивных центров и детско-юношеских спортшкол по зимним видам спорта в Алматинской области.

«Крытых спортивных комплексов для занятий зимними видами спорта в регионах немного. Большинство из них расположены только в Астане и Алматы. Мы считаем, что необходимо как можно скорее заняться этой проблемой и увеличить количество крытых спортивных комплексов для занятий зимними видами спорта во всех регионах, в том числе и в Жетысуской области», - сказал сенатор.

Сенатор предлагает построить в регионе соответствующие спортивные сооружения, модернизировать материально-техническую базу школы-интерната для одаренных в спорте детей села Лепсы, а также открыть специализированные ДЮСШ по зимним видам спорта в Талдыкоргане и Текели, а также в селе Капал Аксуского района. Он также обратил внимание на важность открытия лыжного отделения при ДЮСШ в Ескельдинском районе области и строительства ледового дворца в областном центре.


Инфраструктурные проекты   Строительство   Зимние виды спорта  
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