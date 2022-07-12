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Построить собственный паромный флот планируют в Казахстане
12 Июля 2022 16:33

Построить собственный паромный флот планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует построить паромный флот и в последующем увеличить их количество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, в стране имеется свой собственный торговый флот, также четыре сухогруза, которые сегодня активно работают на Каспийском море. Вместе с тем, планируется ввести в эксплуатацию контейнеровозы.

«В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их количество до 10 единиц. Сегодня основным монополистом является азербайджанское пароходство. В условиях того, что у нас наращивается контейнерный поток, в порту Актау мы планируем построить контейнерный хаб», - сказал Касым Тлепов в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Также казахстанская сторона прорабатывает вопрос по привлечению международной транспортно-логистической компании и мировых контейнерных операторов. Это позволит увеличить контейнерный парк.

«Сегодня мы испытываем дефицит в контейнерах. Если мы сможем привлечь контейнерный парк, это позволит увеличить наши транзитные экспортные возможности», - считает спикер.






Фото: turantimes.kz


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Автор:
Корреспондент

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