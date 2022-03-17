Построить реабилитационный центр для детей с инвалидностью призывает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы, которые долгие годы беспокоят жителей Жылыойского района Атырауской области озвучил сенатор Гумар Дюсембаев в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности депутат отметил, что состояние инженерной и социальной инфраструктуры Жылыойского района города Кульсары остается неутешительным. Водопроводные, канализационные, тепловые и электрические сети полностью изношены, а капитального ремонта на них не проводилось с момента постройки. Особого внимания, по мнению сенатора, требует и решение проблем с дорогами в регионе.

«Необходимо провести интенсивную реконструкцию автомобильных дорог города Кульсары. В настоящее время проблема автомобильных дорог все чаще поднимается среди населения. На сегодняшний день из 416 км улиц города только 52,6% обеспечены относительно качественными автомобильными дорогами. Остальная часть требует асфальтирования», - сказал Гумар Дюсембаев на пленарном заседании палаты.

Сенатор озвучил налоговую статистику, согласно которой в республиканский бюджет и Нацфонд от Жылыойского района в 2021 году поступило около 1,7 трлн тенге. Он считает, что часть этих средств важно направить на решение местных актуальных проблем, для совершенствования местного самоуправления и развития бюджета четвертого уровня.

Особо сенатор остановился и на необходимости строительства в райцентре Жылыойского района – городе Кульсары реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Он подчеркнул, что с такой просьбой к нему обратились жители региона, имеющие в семье детей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в дополнительном уходе.

«В области не хватает профильных специалистов для лечения детей с дополнительными потребностями. Поэтому родителям приходится совместно собирать средства и организовывать лечебные мероприятия, приглашая логопедов, дефектологов, специалистов лечебной физкультуры из реабилитационных центров крупных городов. Учитывая данные обстоятельства в городе Кульсары Атырауской области необходимо построить реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, оснащенный современным оборудованием, с лечебным бассейном и укомплектованный специалистами», - подчеркнул Гумар Дюсембаев.