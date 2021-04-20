Построить новый котёл на ТЭЦ-2 в Темиртау планируют в 2022 году
Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл онлайн-совещание с руководством компании. Обсудили ход реализации проекта и ремонтной кампании на станции.
Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир сообщил, что сейчас проходят тендеры. С прошлого года на Подольском машиностроительном заводе идёт изготовление котельной установки. Часть оборудования уже готова. До 28 мая будут определены строительные подрядные организации.
На совещании также обсудили подготовку ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону. Как сообщил главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» Владислав Замятин, на ремонтную кампанию в этом году выделено 2,6 млрд тенге. Работы начаты.
Женис Касымбек отметил, что все котлы должны быть готовы к началу отопительного сезона. Чтобы ремонты не продолжались до наступления холодов, необходимо пересмотреть график.
Напомним, в феврале текущего года жители Темиртау на несколько дней остались без тепла в морозы. Причиной тому назвали ремонт на ТЭЦ-2, которая снабжает город теплом.
Аким города Кайрат Бегимов обратился к темиртауцам с пояснением ситуации в соцсетях и публично принес извинения за сложившуюся ситуацию перед жителями города. А глава области Женис Касымбек потребовал, чтобы на ТЭЦ ускорили завершение строительства нового 7-го котла.
«Мы настаиваем на том, чтобы проект по 7-му котлу был завершён. Ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект уже начат. Из-за карантина «АМТ» находил различные причины, чтобы затянуть его реализацию. Дальше тянуть некуда. Надо максимально ускорить завершение проекта в этом году. Город ждёт третий год завершения проекта. Это вопрос номер один», - сказал Женис Касымбек.