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Построить новые газопроводы предлагают в Минэнерго РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2022, 13:47
Построить новые газопроводы предлагают в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что необходимо дополнительно строить новые газопроводы, чтобы исполнить программу генеральной схемы газификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени построена в советское время и требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. Возможно, нам необходимо дополнительно строить новые газопроводы, чтобы исполнить программу генеральной схемы газификации», - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, в связи с большим износом газотранспортной системы в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях фактическая транспортировка газа ограничена разрешенными давлениями на участках.

«Учитывая то, что газ является продуктом сезонного потребления, в пиковые периоды потребления, то есть в отопительный период, существующие основные магистральные газопроводы «Бейнеу - Жанаозен», «Макат - Северный Кавказ», «Жанажол - Актобе» и газопровод-отвод в Актобе эксплуатируются в режиме максимальной пропускной способности», - отметил министр.

«Необходимы значительные капиталовложения в модернизацию и расширение газотранспортной системы», - добавил глава Минэнерго.


Инфраструктурные проекты   Энергетика   Мажилис   Газификация  
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