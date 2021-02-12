Построить мусоросжигающие заводы планируют в шести городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как решают проблему твердых бытовых отходов, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства на расширенном заседании Правительства от 10 июля 2020 года поручено принять меры по сокращению количества несанкционированных свалок. 20 июля 2020 года запущена горячая линия для оперативного реагирования по обнаруженным несанкционированным свалкам. На горячую линию поступило более тысячи обращений, из которых 742 отработаны, несанкционированные места размещения отходов утилизированы, остальные находятся в работе в виду сезонного характера данных работ», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов в ходе коллегии.

Он также отметил, что одной из серьезных проблем на сегодняшний день является состояние полигонов, не соответствующих экологическим и санитарным требованиям.

«Министерством проведен анализ количества необходимых полигонов для районных и областных центров по стране. По предварительным расчетам, в центрах функционируют 110 полигонов, при этом на первом этапе необходимо как минимум еще 84 единицы полигонов в городах и крупных районах, где полигоны отсутствуют. Принят закон по внедрению механизма энергетической утилизации отходов «Waste to Energy». Планируется строительство мусоросжигающих заводов в шести городах. Есть заинтересованность из других городов», - отметил А. Примкулов.

В ведомстве уточнили, что построить заводы планируют в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе, Актобе.

Также, по информации Минэкологии, в первом полугодии текущего года планируется провести аукцион и сформировать перечень энеропроизводящих организаций.