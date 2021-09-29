Построить концертный зал при Доме дружбы предложили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Построить концертный зал при Доме дружбы в столице предложила заместитель председателя комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Назгуль Макжанова на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом города Нур-Султан проводится обширная работа, направленная на обеспечение общественно-политической стабильности в области межэтнического и межконфессионального согласия. Мы видим положительное взаимодействие государственных органов и организаций, институтов гражданского общества. Все это оказывает свое существенное влияние на укрепление внутриполитической стабильности и сохранение единства народа Казахстана. Вместе с тем, для дальнейшего улучшения взаимодействия местных исполнительных органов и институтов гражданского общества, и решения имеющихся проблем на местах, депутаты маслихата посетили несколько объектов. Первый из них – Дом дружбы. Он является центром притяжения членов Ассамблеи народа Казахстана по городу Нур-Султан», – сказала Н. Макжанова.

По ее словам, для представителей различных этносов в Доме дружбы предусмотрены кабинеты медиации, ведутся занятия по казахскому языку, имеется конференц-зал, студия звукозаписи. Наличие такого объекта способствует стимулированию социальных и гражданских инициатив. Всего в Казахстане насчитывается 32 Дома дружбы.

По мнению Н. Макжановой, поскольку в Доме дружбы проходят различные мероприятия, необходимо рассмотреть вопрос о строительстве дополнительного концертного зала. При проведении концертов можно организовать совместную работу с Управлением культуры столицы.

Н. Макжанова также отметила, что заработная плата сотрудников КГУ «Қоғамдық келісім» довольно низкая, при том, что эти сотрудники несут в массы культуру. Поскольку в своем последнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение о повышении заработной платы для отдельных категорий работников бюджетной сферы, было бы желательно, чтобы сотрудники КГУ попали в число таких работников.

По словам Н. Макжановой, важной является также деятельность Центра гражданских инициатив, поскольку неправительственные организации играют роль посредников между государством и гражданами.

«НПО столицы охватывают, практически, все общественно значимые сферы: экологию, образование, культуру, социальную сферу, защиту прав человека. При посещении Центра депутаты убедились, что там проводится большой объем работы. Поэтому, необходимо увеличить охват населения информированием о деятельности ЦГИ, используя все каналы коммуникаций», - заключила спикер.

Ранее заместитель акима столицы Асхат Оралов на заседании городского маслихата сообщил, что более 70% опрошенных жителей столицы назвали межэтническую ситуацию в городе спокойной и благоприятной.