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Построить «экономический лифт» для предпринимателей поручил Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 11:28
Построить «экономический лифт» для предпринимателей поручил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить «социальный лифт» для предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно такое понятие, как «социальный лифт». Это система, при которой любой инициативный и трудолюбивый человек может уверенно продвигаться по карьерной лестнице и в общественной иерархии. Аналогично нам нужно построить эффективно действующий «экономический лифт» для предпринимателей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Поэтому, по словам Президента, в дополнение к общесистемным мерам важно продвигать наиболее успешных и честных предпринимателей регионального масштаба.

«Они должны стать локомотивами развития новой, я бы сказал, справедливой экономики», - добавил Глава государства.


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