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    12:43, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Построить дорогу между мавзолеями Бухар жырау и Машхур Жусупа предлагает депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы внес предложения по развитию внутреннего туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор считает, что развитию внутреннего туризма поможет благоустройство сакральных мест. В своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра сенатор попросил решить имеющиеся проблемы с инфраструктурой. К примеру, депутат предложил построить дорогу протяженностью 30 километров от мавзолея Бухар жырау до мавзолея Машхур Жусупа. По словам Алтынбека Нухулы, этот маршрут мог бы стать новым туристическим направлением, на котором, к слову, встречается множество древних памятников, связанных и с другими историческими личностями.

    Депутат отметил, что во время пандемии внутренний туризм получил значительный импульс к развитию, а создание достойной инфраструктуры помогло бы сохранить набранный темп.

    «В Казахстане ежегодно строится 3 тысячи км дорог. Поэтому я думаю, что не составит труда построить и эту 30-километровую дорогу. В год 30-летия нашей Независимости мы должны отдать дань уважения древним святыням, духу наших предков и принять мудрое решение», - сказал Алтынбек Нухулы на пленарном заседании палаты.


    Теги:
    Дороги Туризм Сенат Культура Парламент Карагандинская область Строительство История Казахстана Павлодарская область Благоустройство
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