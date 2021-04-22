Построить дорогу между мавзолеями Бухар жырау и Машхур Жусупа предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы внес предложения по развитию внутреннего туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор считает, что развитию внутреннего туризма поможет благоустройство сакральных мест. В своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра сенатор попросил решить имеющиеся проблемы с инфраструктурой. К примеру, депутат предложил построить дорогу протяженностью 30 километров от мавзолея Бухар жырау до мавзолея Машхур Жусупа. По словам Алтынбека Нухулы, этот маршрут мог бы стать новым туристическим направлением, на котором, к слову, встречается множество древних памятников, связанных и с другими историческими личностями.

Депутат отметил, что во время пандемии внутренний туризм получил значительный импульс к развитию, а создание достойной инфраструктуры помогло бы сохранить набранный темп.

«В Казахстане ежегодно строится 3 тысячи км дорог. Поэтому я думаю, что не составит труда построить и эту 30-километровую дорогу. В год 30-летия нашей Независимости мы должны отдать дань уважения древним святыням, духу наших предков и принять мудрое решение», - сказал Алтынбек Нухулы на пленарном заседании палаты.