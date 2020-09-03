Построить детскую поликлинику планируют в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре планируют построить детскую поликлинику. О планах рассказал акиму Павлодарской области главный врач поликлиники №1 Алтай Туребаев, передает Рavlodarnews.kz.
Поликлиника располагает обширной территорией, а местом для строительства выбрали участок рядом с основным зданием.
Начало строительства нового четырехэтажного комплекса задерживает нерешенный вопрос теплоснабжения. Глава региона Абылкаир Скаков поддержал идею медиков, пообещав оказать содействие.
Развивая тему медпомощи детям, Алтай Туребаев сообщил, что в последние два-три дня мобильные бригады часто стали вызвать к детям, у которых диагностировали вирусные заболевания. Выяснилось, что простудившиеся посещали дежурные группы в детских садах.
«Давайте проанализируем эту ситуацию, - заявил Абылкаир Скаков,- Узнаем из каких детских садов поступили дети, узнаем причину - возможно это результат смены обстановки, переохлаждения. Необходимо разобраться и быстро принять решение - безопасность и здоровье детей крайне важны».
В ходе ознакомления с организацией приема пациентов, аким области обратил внимание, что последние не всегда знают перечень лекарств, который положен им бесплатно и не глядя покупают их в аптеке.
Представленный отпечатанный обширный список Абылкаир Скаков счел не информативным и посоветовал установить читаемую наглядную агитацию.
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