Построить аквапарк намерены в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске могут построить аквапарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение было высказано в ходе инвестиционного форума, который проходит в центре ВКО.

«На сегодня аквапарку внутри города нет никакой конкуренции. В этой связи можно получить неплохую прибыль. Необходимо только наладить качество предоставляемых услуг, поставить работы на правильный путь и все», - отметил один из частных предпринимателей.

В последнее время жители Усть-Каменогорска в социальных сетях часто поднимают этот вопрос. Этот вид отдыха на сегодня востребован.

В качестве примера для строительства был приведен один из американских аквапарков. Помимо аквапарка планируется открытие других экстремальных видов отдыха.