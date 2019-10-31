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Построить аквапарк намерены в Усть-Каменогорске

31 Октября 2019 12:59
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Построить аквапарк намерены в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске могут построить аквапарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такое предложение было высказано в ходе инвестиционного форума, который проходит в центре ВКО.

«На сегодня аквапарку внутри города нет никакой конкуренции. В этой связи можно получить неплохую прибыль. Необходимо только наладить качество предоставляемых услуг, поставить работы на правильный путь и все», - отметил один из частных предпринимателей.

В последнее время жители Усть-Каменогорска в социальных сетях часто поднимают этот вопрос. Этот вид отдыха на сегодня востребован.

В качестве примера для строительства был приведен один из американских аквапарков. Помимо аквапарка планируется открытие других экстремальных видов отдыха.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Строительство,
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Автор:

Серик Сабеков

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