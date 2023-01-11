Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Построить 70 современных овощехранилищ планируют в Казахстане

11 Января 2023, 16:21
Построить 70 современных овощехранилищ планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое - усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цен и выделены оборотные средства перерабатывающим предприятиям. Утвержден порядок формирования товарного баланса и прорабатываются вопросы поставки овощей в межсезонье. Пересмотрен подход при установлении пороговых и предельных розничных цен, учитывающий интересы производителей продовольственных товаров», - сказал Серик Жумангарин.

Министр отметил, что для решения ключевых проблем в торговле предлагается ряд действенных мер. В числе основных - государственное стимулирование инвестиций в торговую отрасль, проработка вопроса выдачи земельных участков акиматами для строительства торговых объектов и строительство 70 современных овощехранилищ.

«Поставлена задача довести к 2027 году долю современных форматов торговли с нынешних

31% до 70%», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Фото: rdkstandart.ru



Новости по теме
Заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области осужден за хищение
Ремонт дорог и строительство водопровода планируют в нескольких селах Карагандинской области
120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, поступили в фонд поддержки образования
Теги:
Читайте также
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка
Потребительские кредиты увеличились на 24,1% в Казахстане
Годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%
Решение по базовой ставке пояснил глава Нацбанка РК
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
Мясо и мясопродукты подорожали в РК на 17% за год
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей