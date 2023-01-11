Построить 70 современных овощехранилищ планируют в Казахстане

11 Января 2023, 16:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое - усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цен и выделены оборотные средства перерабатывающим предприятиям. Утвержден порядок формирования товарного баланса и прорабатываются вопросы поставки овощей в межсезонье. Пересмотрен подход при установлении пороговых и предельных розничных цен, учитывающий интересы производителей продовольственных товаров», - сказал Серик Жумангарин.

Министр отметил, что для решения ключевых проблем в торговле предлагается ряд действенных мер. В числе основных - государственное стимулирование инвестиций в торговую отрасль, проработка вопроса выдачи земельных участков акиматами для строительства торговых объектов и строительство 70 современных овощехранилищ.

«Поставлена задача довести к 2027 году долю современных форматов торговли с нынешних

31% до 70%», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Фото: rdkstandart.ru