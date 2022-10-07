Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Построить 36 спорткомплексов до 2025 года планируют в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Октября 2022, 18:53
Построить 36 спорткомплексов до 2025 года планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в регионе ведется строительство спортивных площадок и комплексов в нескольких районах и городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется строительство трех спортивных комплексов в городе Атырау. Также, в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Атырауской области, в 2022-2025 годах планируется строительство 36 спортивных комплексов. До конца года планируется сдать два из них», – сообщил пресс-секретарь областного управления физической культуры и спорта Ильяс Шайхиев.

В этом году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Махамбет и многофункционального спортивного комплекса в поселке Макат. Оба объекта сданы в эксплуатацию. Кроме того, было построено семь частных спортивных залов, а недавно, ко Дню города Кульсары, модернизирован центральный стадион.

По данным областного управления физической культуры и спорта в Атырауской области 240 960 жителей регулярно занимаются спортом.


Атырауская область   Спорт   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами