Построить 36 спорткомплексов до 2025 года планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в регионе ведется строительство спортивных площадок и комплексов в нескольких районах и городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется строительство трех спортивных комплексов в городе Атырау. Также, в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Атырауской области, в 2022-2025 годах планируется строительство 36 спортивных комплексов. До конца года планируется сдать два из них», – сообщил пресс-секретарь областного управления физической культуры и спорта Ильяс Шайхиев.

В этом году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Махамбет и многофункционального спортивного комплекса в поселке Макат. Оба объекта сданы в эксплуатацию. Кроме того, было построено семь частных спортивных залов, а недавно, ко Дню города Кульсары, модернизирован центральный стадион.

По данным областного управления физической культуры и спорта в Атырауской области 240 960 жителей регулярно занимаются спортом.