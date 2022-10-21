Построить 25 медпунктов и амбулаторий планируют в костанайских селах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Министр здравоохранения Ажар Гиният с рабочей поездкой прибыла в Костанайскую область и встретилась с населением региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении министр остановилась отдельно на сельском здравоохранении. В настоящее время, по словам А. Гиният, медпомощь на селе оказывают свыше 5 тысяч организаций, в том числе в Костанайской области – 476. Вместе с тем, износ зданий медучреждений по республике составил 52,6%, по Костанайской области – 61%.

«Для обеспечения доступности медицинской помощи в труднодоступных сельских населенных пунктах широко используется потенциал передвижных медицинских комплексов (ПМК). В костанайском регионе функционирует 15 ПМК, которые в 2022 году охватили свыше 25 тыс. человек, из них у 3 тыс. человек выявили заболевания, что составляет 11% от обследованных жителей села»,- сообщила министр.

Также ведомством по поручению Главы государства разработан пилотный проект по модернизации сельского здравоохранения. Совместно с акиматами регионов уже началась подготовительная работа по строительству 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), из них 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий и 242 фельдшерско-акушерских пункта.

«В Костанайской области запланировано строительство 25 объектов ПМСП на селе. Кроме того, в рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы дополнительно поддержаны средства на строительство поликлиники на 250 посещений в смену в Костанайском районе - в городе Тобыл, - проинформировала на встрече с населением А. Гиният. — Также в рамках пилотного проекта планируется открытие 2 больниц в Костанайской области – Житикаринской районной больницы и Аркалыкской региональной больницы».

В больницах будут открыты инсультные и кардиологические отделения, ЧКВ-центры, где смогут проводить чрескожное коронарное вмешательство, отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения малоинвазивной хирургии, травматологии и реабилитации. Также предусмотрено оснащение райбольниц современным медицинским оборудованием.