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Построить 17 школ планируют за три года в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Сентября 2022, 22:51
Построить 17 школ планируют за три года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали реализацию Национального проекта «Комфортная школа». До конца 2025 года в регионе планируют построить 17 школ. Это позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году должны сдать школу на 200 мест в селе Талды Каркаралинского района. На 2024-й предусмотрено строительство десяти школ – в Караганде, Шахтинске, Приозерске, Бухар-Жырауском и Шетском районах. Реализация еще шести проектов в планах на 2025 год», - сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Помимо этого, большое внимание в области уделят и дошкольному образованию. До 2025 года планируется открыть несколько детских садов, где будут охвачены около 9 тыс. детей.

В техническом и профессиональном образовании упор делают на подготовку востребованных на рынке труда специалистов. В колледжах развивают дуальное обучение, открывают центры компетенций и службы содействия трудоустройству. Кроме того, большее количество студентов получило возможность обучаться бесплатно благодаря госзаказу.


Карагандинская область   Образование   Строительство  
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