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    12:27, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Построение справедливого Казахстана только начинается – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Построение справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Построение справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», - сказал Президент.

    Глава государства подчеркнул, что безделью и саботажу места не будет. «Мы не свернем с намеченного пути», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент добавил, что сегодняшние инициативы определяют будущее Казахстана.

    «Мы каждый день делаем выбор между старым и новым, между застоем и развитием. Призываю всех объединиться в интересах нации», - резюмировал Глава государства.

    Ранее сообщалось, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

    Теги:
    Общество Реформы Токаева Президент Казахстана Новый Казахстан Послание Президента РК-2022 Главная для mail.ru Президент
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