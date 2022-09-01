Построение справедливого Казахстана только начинается – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Построение справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Построение справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что безделью и саботажу места не будет. «Мы не свернем с намеченного пути», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что сегодняшние инициативы определяют будущее Казахстана.

«Мы каждый день делаем выбор между старым и новым, между застоем и развитием. Призываю всех объединиться в интересах нации», - резюмировал Глава государства.

Ранее сообщалось, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.