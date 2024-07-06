Построен пешеходный мост, который 30 лет ждали в жамбылском селе

В Жамбылском районе Жамбылской области сдали в эксплуатацию пешеходный мост через железнодорожные пути, для граждан преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Райцентр Жамбылского района село Аса с населением 13 тысяч жителей разделила на два района железнодорожная станция, и на протяжении 30 лет сельчане ждали, когда появится пешеходный мост через железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

- На днях строители сдали в эксплуатацию перекидной пешеходный мост через железнодорожные пути. Высота моста составляет шесть метров, длина - 41 метр. При строительстве моста предусмотрены все меры безопасности для сельчан, с учетом их пожеланий. По обе стороны моста установлены подъемники для удобства граждан преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями, - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.