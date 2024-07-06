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    11:45, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Построен пешеходный мост, который 30 лет ждали в жамбылском селе

    пешеходный мост через жд пути в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    В Жамбылском районе Жамбылской области сдали в эксплуатацию пешеходный мост через железнодорожные пути, для граждан преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пешеходный мост через жд пути в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Райцентр Жамбылского района село Аса с населением 13 тысяч жителей разделила на два района железнодорожная станция, и на протяжении 30 лет сельчане ждали, когда появится пешеходный мост через железнодорожные пути.

    пешеходный мост через жд пути в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    - На днях строители сдали в эксплуатацию перекидной пешеходный мост через железнодорожные пути. Высота моста составляет шесть метров, длина - 41 метр. При строительстве моста предусмотрены все меры безопасности для сельчан, с учетом их пожеланий. По обе стороны моста установлены подъемники для удобства граждан преклонного возраста и лиц с ограниченными возможностями, - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    пешеходный мост через жд пути в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

     

    Теги:
    Мост Регионы Казахстана Жамбылская область Строительство Железная дорога
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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