3 Августа 2022 17:47

Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние водителя мопеда, который врезался на большой скорости в авто по проспекту аль-Фараби в Алматы, стабильно тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавший доставлен в Центральную городскую клиническую больницу с политравмой. Травматический шок 2 степени. Пациент экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Состояние на сегодняшний день стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло 30 июля. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор.