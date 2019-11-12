Пострадавший при хлопке газа в Алматы скончался в больнице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из пострадавших при хлопке газа в Алматы скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У пациента 1983 года рождения, который находился в крайне тяжелом нестабильном состоянии рано утром произошла остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме, без эффекта. Тело направлено в судебно-медицинскую экспертизу», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Отметим, что пациент был доставлен в городскую клиническую больницу N4 со 100% ожогами тела, находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в Жетысуском районе Алматы. В результате инцидента три человека попали в реанимацию.