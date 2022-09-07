Пострадавшим при пожаре в Костанайской области бесплатно восстановят документы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре. Такое решение было принято в Госкорпорации «Правительство для граждан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Погорельцы смогут восстановить документы бесплатно по линии недвижимости:

выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;

выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Кроме этого, у жителей будет возможность восстановить документы бесплатно по линии регистрации юридических лиц:

государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;

выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.

Мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском районе и Карасуском районе по адресам: село Аулиеколь, улица Ш. Жанибек-батыра, 32 и село Карасу, улица Комсомольская, 24.

Сотрудники ЦОН будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед.

Как сообщалось ранее, возгорание лесного массива в Костанайской области произошло 2 сентября, огонь распространился на соседние села, жители более 100 домов эвакуированы, предварительная площадь пожара - 43 тысячи гектар.