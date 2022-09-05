Пострадавшим при пожарах в Костанайской области восстановят документы вне очереди

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Пострадавшим при пожаре в Костанайской области восстановят документы вне очереди, сообщает пресс-служба регионального филиала НАО «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники Отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН»,- сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан Жанабаев.

В Аулиекольском районе адрес ЦОНа: с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра. В Карасуском районе адрес ЦОНа: с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.

«Сотрудники готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед, прием пострадавших граждан осуществляется вне очереди», - добавил он.



