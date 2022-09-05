РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:01, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пострадавшим при пожарах в Костанайской области восстановят документы вне очереди

    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Пострадавшим при пожаре в Костанайской области восстановят документы вне очереди, сообщает пресс-служба регионального филиала НАО «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники Отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН»,- сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан Жанабаев.

    В Аулиекольском районе адрес ЦОНа: с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра. В Карасуском районе адрес ЦОНа: с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.

    «Сотрудники готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед, прием пострадавших граждан осуществляется вне очереди», - добавил он.



    Теги:
    Пожар ЦОН Костанай Костанайская область
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!