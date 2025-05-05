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    13:14, 05 Май 2025 | GMT +5

    Пострадавшим от пожаров в ТРЦ будут возмещать ущерб по страховке

    За последние 7 лет на страховом рынке появилось 7 новых видов вмененного страхования. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    - За последние 7 лет на страховом рынке появилось 7 новых видов вмененного страхования. Среди них страхование профессиональной ответственности адвокатов, юридических консультантов, частных судебных исполнителей, таможенных представителей, владельцев таможенного склада и медицинское страхование трудовых мигрантов. В 2025 году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей, – сказала М.Хаджиева.

    По ее словам, пострадавшим от пожаров в торговых центрах и крупных объектах массового пребывания людей с площадью более 2000 квадратных метров будет обеспечено возмещение ущерба. Законопроект находится на рассмотрении Парламента РК.

    Спикер отметила, что в развитых странах активы страхового сектора составляют в среднем 7–8% от ВВП, что отражает высокую степень его интеграции в экономику. В Казахстане данный показатель пока остается значительно ниже. По итогам прошлого года он составил всего 2,4% от ВВП. Но в последние годы наблюдается позитивная динамика ключевых показателей страхового рынка.

    Теги:
    Пожар Страхование Общество
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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