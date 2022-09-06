Пострадавшим от пожаров костанайцам могут выделить деньги из правительственного резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос выделения бюджетных средств пострадавшим от пожаров в Костанайской области прокомментировал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По пострадавшим от пожаров: есть разные источники, в том числе благотворительные фонды. Что касается выделения денег непосредственно пострадавшим, то еще будет принято решение по данному вопросу. Плюс еще непосредственно из резерва планируется деньги (выделить, прим. ред) после подсчета», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

Как сообщалось ранее, Глава государства провел 5 сентября заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал журналистам о планах по строительству новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольского района.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба. Вместе с тем, по информации оперативного штаба МЧС РК, снята угроза населенным пунктам в Аулиекольском районе, открытого горения нет.

В целом, площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Из ряда сел эвакуировали 1841 человек.

По последним данным пострадали 11 человек, они получили травмы и ожоги. Один человек погиб.