Пострадавшим от пожара на рынке в Таразе предпринимателям окажут помощь

21 Января 2023, 00:12

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поддержку владельцам сгоревших бутиков окажут местные власти. Меры поддержки по понесенным убыткам обсудили на встрече предпринимателей с представителями госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в общей сложности 90 предпринимателей понесли убытки. С пострадавшими предпринимателями встретились аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, прокурор города Жамбыл Сматов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Тараза Аскер Сарбатов, начальник управления полиции города Ардак Мадимаров.

Глава города напомнил о мерах противопожарной безопасности, которые предпринимались ранее.

15 декабря 2022 года при участии руководства торговых предприятий было проведено специальное совещание по мерам пожарной безопасности, сказал Бахытжан Орынбеков. В ходе совещания руководителем городского управления по чрезвычайным ситуациям Аскером Сарбатовым были озвучены конкретные предложения по устранению недостатков на торговых объектах. На основании данных рекомендаций был составлен протокол и направлен руководителям соответствующих государственных органов и объектов предпринимательства. На совещании также присутствовал ответственный представитель ТЦ «Аксай» по вопросам безопасности.

«К сожалению, сегодня произошел несчастный случай. В соответствии с поручением акима области каждому пострадавшему будет предоставлено временное места в других торговых точках города для продолжения своей деятельности. Будут проведены переговоры с банками по вычету и временному приостановлению выплат кредитов, полученных предпринимателями данного рынка для бизнеса. Работа рынка будет временно приостановлена до полного завершения следственного процесса. По итогам экспертизы сумма ущерба предпринимателям будет рассчитана в полном объеме», - подчеркнул глава города, отметив при этом, что ситуация находится на его личном контроле.

В завершение встречи из числа сотрудников акимата и предпринимателей создана инициативная группа, которая будет своевременно оповещать других предпринимателей о ходе следственных мероприятий и требуемых действий, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, в Таразе в пятницу загорелась кровля отдельно стоящего двухэтажного торгового здания на рынке «Аксай». Уточненная площадь пожара 1 050 кв. метров. При пожаре пострадали 25-летний сержант гражданской защиты, а также две женщины 39-ти и 55-ти лет, которым врачи диагностировали нервное расстройство.

Более часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы ликвидировать пожар, охвативший кровлю здания торгового центра и 44 бутика. Задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники.

Фото пресс-служба акимата города Тараза