10 Мая 2022 15:18

Пострадавшим от пожара 13 костанайским семьям будет оказана помощь - горакимат

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Количество семей, пострадавших от пожара в Костанае, увеличилось. Этот случай признан ЧС городского масштаба. Семьям оказывается вся необходимая помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костаная.

Сегодня с пострадавшими от пожара жителями домов по улице Набережной в Костанае встретились первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов, заместители акима области Виктор Ионенко и Ерлан Спанов, а также руководители управления по ЧС, местной полицейской службы, а также ответственные государственные органы.

В результате пожара предварительно огнем было уничтожено 12 жилых домов, хозяйственные постройки, 3 единицы легкового автотранспорта и 1 единица грузового автотранспорта. Данный случай признан ЧС городского масштаба. На данный момент проведено заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, также городской комиссии по ЧС. Государственным органам даны соответствующие поручения по организации оперативной работы для оказания помощи пострадавшим гражданам»,- прокомментировали в горакимате.

Также приступила к работе оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов по определению стоимости имущества, уничтоженного в результате пожара. Властями дано поручение в кратчайшие сроки предоставить заключение.

«По предварительным данным пострадало 13 семей, в них воспитываются 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников. Для временного размещения людей с организацией питания подготовлен профилакторий «Дружба», куда накануне вечером были заселены 5 человек, дополнительно направляются семьи по факту обращения в городской штаб. В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено по 200 тысяч тенге за счет привлеченных средств»,- добавили в акимате.

Городской отдел занятости приступил к оказанию единовременной социальной помощи в размере 70 МРП каждой пострадавшей семье.

«Сегодня пострадавшим будет оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов. Доставку организуют волонтеры, привлеченные областным управлением общественного развития. Для 7 школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также 2 несовершеннолетних студента будут обеспечены необходимой одеждой и обувью»,- сообщили в пресс-службе акима города.

Также юридической службой, отделом земельных отношений и архитектуры города начата работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, управлению по ЧС дано задание предоставить все необходимые справки для оперативного решения вопроса.

По всем возникающим вопросам пострадавшие могут обратиться в ситуационный центр iKomek по номеру 109.

Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС находится на постоянном контроле акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Костанае, где огнём уничтожено 11 жилых домов и несколько хозпостроек и автомобилей.