Пострадавшим от паводков растениеводам выделят семена, но в рассрочку

В Министерство сельского хозяйства РК поступают обращения от казахстанцев о затоплении зерноскладов. Ведомство пока лишь готово посоветовать аграриям оградить семена от воды и дополнительных рисков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя Минсельхоза Олжаса Тлебалдина, у нацкомпании «Продкорпорация» и у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании.

- Национальная компания «Продкорпорация» готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК, – заявил Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.