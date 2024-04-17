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    19:51, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков растениеводам выделят семена, но в рассрочку

    семена
    Фото: pixabay.com

    В Министерство сельского хозяйства РК поступают обращения от казахстанцев о затоплении зерноскладов. Ведомство пока лишь готово посоветовать аграриям оградить семена от воды и дополнительных рисков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам официального представителя Минсельхоза Олжаса Тлебалдина, у нацкомпании «Продкорпорация» и у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании.

    - Национальная компания «Продкорпорация» готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК, – заявил Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

    Он также поделился контактами горячей линии МСХ:

    • телефон – 8 (7172) 57 33 58 и 8 747 094 33 81 с 9:00 до 18:30;

    • telegram-бот pavodki_kz_bot (работает круглосуточно).

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Наводнение Минсельхоз Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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