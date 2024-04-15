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    11:41, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков казахстанацам планируют предоставить отсрочку по всем налогам и платежам

    налоги
    Фото: pixabay.com

    Министерство финансов РК хочет предоставить пострадавшим от паводков отсрочку по налогам и платежам до 1 июля. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В проекте приказа Комитета государственных доходов говорится, что налогоплательщикам, которых местные акиматы включили в списки пострадавших от паводков, нужно:

    • предоставить отсрочку до 1 июля по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также соцплатежам;
    • перенести сроки сдачи налоговой отчетности на 1 июля;
    • приостановить до 1 июля принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;
    • продлить до 1 июля сроки исполнения уведомления об устранении нарушений, которые выявили органы госдоходов;
    • приостановить до 1 июля налоговые проверки, при этом срок приостановления не включать в сроки проверки и исковой давности;
    • приостановить начисление пени по просроченным налоговым обязательствам.

    Если приказ примут, он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Документ доступен для обсуждения до 29 апреля.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что такой природной катастрофы не было много лет.

    Глава государства напомнил, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях). 

    Теги:
    Социальная поддержка Президент Казахстана Регионы Казахстана Токаев Касым-Жомарт Налоги Паводки в Казахстане
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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