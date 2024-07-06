Пострадавшим от паводка кокшетауцам продолжают вручать ключи от новых квартир

В Кокшетау сегодня прошло вручение ключей 7 семьям, пострадавшим от паводков, и 8 жителям областного центра, состоящим в очереди как социально уязвимые слои населения. Всего в областном центре во время паводков были признаны аварийными 89 домов, теперь 84 пострадавшие семьи уже заселились в новое жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего из 1265 пострадавших во время паводков домов в Акмолинской области аварийным признан 551 дом. При этом местными исполнительными органами принято решении построить 331 дом и приобрести 220. На сегодняшний день уже начато строительство 273 домов, приобретено 211. Еще 714 пострадавших от паводков домов требуют ремонта. В 211 из них он уже завершен.

Фото: акимат Акмолинской области

— Всем пострадавшим семьям выплачена единовременная социальная помощь. Продолжается поэтапная выплата компенсации имущественного ущерба. В настоящее время произведены выплаты 554 семьям — 68,2 млн тенге. 211 пострадавшим оказана материальная помощь на ремонт домов — 198,3 млн тенге. 211 семьям, чьи дома признаны аварийными, приобретены квартиры на 2,2 млрд тенге (за счет средств фонда «Асар Ақмола»). В их числе жители областного центра — города Кокшетау. И на сегодня мы всем нашим горожанам возместили потери в полном объеме. Все 89 семей обрели новое комфортабельное жилье, — отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

По словам спикера, наряду с возмещением имущественного ущерба, ведется работа по их переселению в безопасные зоны. Для этого в Атбасаре завершается строительство двух многоквартирных жилых домов и начато возведение еще одного. Планируемое завершение одного дома к 1 августа, второго к 15 августа, третий дом — до конца года. Кроме этого, возводятся 107 частных домов в Буландынском, Жаркаинском и Есильском районах. Строительство еще 59 домов в Буландынском районе начнется в июле.

Также в Кокшетау и Зеренды уже выдано 99 квартир стоящим в очереди на жилье представителям социально-уязвимых слоев населения.

76-летняя Раиса Дагалакова мать-героиня, воспитавшая 10 детей. Женщина не скрывает слез радости.

— Сегодня у меня радостный день. Я 18 лет ждала, когда мне дадут квартиру. Даже слов нет. Спасибо Президенту и акиму. У меня 10 детей, есть внуки, правнуки. Все эти годы я жила у детей, то у одного сына, то у другого. Но и у них большие семьи, это тяжело, — поделилась пенсионерка.

В целом, в рамках реализации инициативы Президента по выкупу готового жилья до конца года в регионе планируется передать около 900 квартир для социально-уязвимых слоев населения.

— В их числе 196 квартир в Бурабайском районе. И 120 в городе Косшы. В ходе рабочих поездок по городам Кокшетау, Косшы и Щучинску я лично ознакомился с качеством приобретаемого жилья, — добавил аким.

Только за последние годы в жилищное строительство региона инвестировано свыше 200 млрд, сдано 2 млн квадратных метров жилья. В результате чего 12 тысяч акмолинских семей смогли решить свои жилищные вопросы.