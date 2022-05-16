14:38
16 Мая 2022 13:56
Пострадавшим от оползня в Текели помогут с жильем
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что в ходе оползня в Текели разрушены и повреждены несколько частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона также отметил, что на сегодня оперативные службы выполняют свою работу, и выразил соболезнование семье погибшей девочки.
«Жилье и помощь пострадавшим будут предоставлены. К сожалению, погибла девочка 2016 года рождения. Выражаю соболезнование семье погибшей», - написал на своей странице в Twitter аким области.
15 мая в городе Текели Алматинской области произошла оплывина, в результате которой погибла пятилетняя девочка. Ее тело обнаружила служебная собака ДЧС под завалами дома.
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