    20:29, 18 Март 2026 | GMT +5

    Пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне предоставят бесплатный проезд в Павлодаре

    Бесплатный проезд намерены предоставить пенсионерам, пострадавшим от ядерных испытаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Вопрос предоставления бесплатного проезда рассмотрели сначала на комиссии павлодарского городского маслихата, а после на сессии. Всего в Павлодаре проживает порядка 1500 пенсионеров, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

    Депутаты единогласно проголосовали за изменения перечня льготников, имеющих право на бесплатный проезд. Изменения вступят в силу после регистрации решения в соответствующих органах.

    Напомним, в акимате Астаны предложили сделать стоимость проезда на ЛРТ в 200 тенге.

    Регионы Казахстана Павлодар Автобус Семипалатинский полигон
    Артём Викторов
