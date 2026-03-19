Пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне предоставят бесплатный проезд в Павлодаре
Бесплатный проезд намерены предоставить пенсионерам, пострадавшим от ядерных испытаний, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вопрос предоставления бесплатного проезда рассмотрели сначала на комиссии павлодарского городского маслихата, а после на сессии. Всего в Павлодаре проживает порядка 1500 пенсионеров, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Депутаты единогласно проголосовали за изменения перечня льготников, имеющих право на бесплатный проезд. Изменения вступят в силу после регистрации решения в соответствующих органах.
