Пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне предоставят бесплатный проезд в Павлодаре

Вопрос предоставления бесплатного проезда рассмотрели сначала на комиссии павлодарского городского маслихата, а после на сессии. Всего в Павлодаре проживает порядка 1500 пенсионеров, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Депутаты единогласно проголосовали за изменения перечня льготников, имеющих право на бесплатный проезд. Изменения вступят в силу после регистрации решения в соответствующих органах.

