    15:32, 12 Март 2026 | GMT +5

    Проезд на ЛРТ по 200 тенге предложили сделать в акимате Астаны

    Акимат Астаны предложил установить стоимость проезда на ЛРТ на уровне 200 тенге. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: CTS

    Согласно документу, предлагается установить следующие тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в столице:

    1) при безналичной и наличной оплате — 200 тенге;

    2) при оплате льготной транспортной картой — 0 тенге.

    Кроме того, решением маслихата города предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане.

    Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.

    Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 марта.

    Напомним, что ЛРТ в Астане запустят в ближайшие месяцы.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
