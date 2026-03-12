Проезд на ЛРТ по 200 тенге предложили сделать в акимате Астаны
Акимат Астаны предложил установить стоимость проезда на ЛРТ на уровне 200 тенге. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, предлагается установить следующие тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в столице:
1) при безналичной и наличной оплате — 200 тенге;
2) при оплате льготной транспортной картой — 0 тенге.
Кроме того, решением маслихата города предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане.
Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.
Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 марта.
Напомним, что ЛРТ в Астане запустят в ближайшие месяцы.