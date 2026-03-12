Проезд на ЛРТ по 200 тенге предложили сделать в акимате Астаны

Согласно документу, предлагается установить следующие тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в столице:

1) при безналичной и наличной оплате — 200 тенге;

2) при оплате льготной транспортной картой — 0 тенге.

Кроме того, решением маслихата города предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане.

Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.

Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 марта.

Напомним, что ЛРТ в Астане запустят в ближайшие месяцы.