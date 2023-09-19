Пострадавшим от дождей аграриям выделят льготное дизтопливо для сушки зерна в РК

Какие меры принимаются для минимизации последствий проливных дождей на новый урожай зерновых, рассказал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам выездов, в целях поддержки фермеров и минимизации последствий проливных дождей, приняты следующие меры: совместно с Министерством энергетики проработан вопрос выделения дизельного топлива для сушки зерна. С 18 сентября начат прием заявок в информационной системе», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

Было отмечено, что, по данным акиматов, общая потребность областей в дизельном топливе на сушку сельхозкультур составляет 73 тыс. тонн, из них 19 тыс. тонн планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива, при этом по цене, не превышающей 250 тенге за литр.

«Перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование. Отмечаем также важность не допустить роста цен на их услуги по сушке», - добавил Айдарбек Сапаров.

Глава МСХ также сообщил, что холдингом "Байтерек" дано поручение филиалам компании "Казагрофинанс" в ускоренном режиме осуществлять рассмотрение заявок фермеров на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок.

«В связи с низким качеством собираемого урожая, остро встанет вопрос обеспеченности семенами. В этой связи, Продкорпорацией в целях формирования семенного фонда начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. По линии Продкорпорации продлен срок поставки зерна по форвардным контрактам до 1 ноября текущего года», - резюмировал Айдарбек Сапаров.



