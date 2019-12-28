Пострадавших в авиакатастрофе детей перевели из реанимации в профильные отделения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Шестеро детей, которые находились в реанимации, переведены в профильные отделения. Об этом сообщил руководитель общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 9 детей, пострадавших в результате крушения самолета, были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы. Трое из них - дети до года.

Шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации интенсивной терапии, трое – в отделение травматологии, их состояние средней тяжести. Двоим детям травматологи провели операции без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения, в частности «остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости».

«Преимуществами такой операции считаются ее минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения», - пояснил главный врач стационара Абай Кусаинов.

Операции длились около часа и прошли успешно. На сегодня состояние прооперированных – тяжелое с положительной динамикой.

В настоящее время все дети находятся в профильных отделениях и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, на базе городской клинической больницы прошел брифинг по состоянию пострадавших, в котором приняли участие вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абильдаев, главные врачи Городской клинической больницы №4 и Центра детской неотложной помощи.





Кроме того, сегодня для оказания консультативной медпомощи из Нур-Султана прибыл председатель правления Научного центра нейрохирургии Серик Акшолаков и директор НИИ травматологии Нурлан Батпенов.

Всего в происшествии пострадало 68 человек, из них 51 были госпитализированы, в том числе 9 детей. После осмотра и оказания первичной медицинской помощи 7 человек направлены на амбулаторное лечение.

Прибывшие специалисты из столицы побывали во всех стационарах, где находятся пострадавшие. В ходе осмотра пациентов были согласованы дальнейшие тактики лечения.

Так, например, в Центральной городской клинической больнице супружеской паре из Украины специалисты из Нур-Султана порекомендовали провести операцию для уменьшения длительности лечения.

Всем пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь. Всего для оказания психологической помощи и проведения разъяснительной работы были привлечены 223 специалиста, в том числе 110 психологов городских организаций и Республиканского центра психиатрии.

27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.