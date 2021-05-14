13:55, 14 Май 2021 | GMT +6
Пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы перевели из реанимации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы стабильное, их перевели из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщил главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У обоих пациентов состояние стабильное. Получают лечение в профильном отделении», – сказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.
Ранее главврач ГКБ №4 сообщил , что оба пациента пришли в сознание.
Кроме того, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал военный самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.