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    13:55, 14 Май 2021 | GMT +6

    Пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы перевели из реанимации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы стабильное, их перевели из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщил главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У обоих пациентов состояние стабильное. Получают лечение в профильном отделении», – сказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

    Ранее главврач ГКБ №4 сообщил , что оба пациента пришли в сознание.

    Кроме того, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.

    Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал военный самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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