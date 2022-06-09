9 Июня 2022 15:08

Пострадавших от утечки аммиака в Алматы перевели из реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавших от утечки аммиака на заводе мороженого в Алматы перевели из реанимации в отделение токсикологии. Их состояние средней тяжести, стабильное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что 5 человек с отравлением аммиаком были доставлены бригадой скорой помощи в приемное отделение городской больницы скорой неотложной помощи 7 июня около 9:00. Интоксикация аммиаком произошла в ТОО «Шин Лайн».

Пострадавшие в экстренном порядке были осмотрены мультидисциплинарной бригадой, в составе которой были врачи: реаниматолог, токсиколог и терапевт.

«По тяжести состояния четверо из них были госпитализированы в стационар, один отказался от стационарного лечения. Состояние последнего пациента было стабильным. Трое госпитализированных до сегодняшнего дня находились в отделении реанимации. На сегодня трое пациентов находятся в отделении токсикологии. Их состояние средней тяжести, стабильное. Один пациент все еще находится в реанимации, готовится к переводу в отделение», - отметили в пресс-службе УОЗ.

Ранее сообщалось, что в Алматы пять работниц компании «Шин-Лайн» госпитализированы с отравлением аммиаком. Полиция проводит расследование.