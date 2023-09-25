Пострадавших от пожара в Таразе девушек-строителей прооперировали врачи Астаны

Сложные операции двоим девушкам-строителям, получившим тяжелые травмы во время пожара в школе Тараза, провели хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, шестые сутки в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии находятся две пациентки 21 и 22 лет, спасавшиеся от пожара, начавшегося в здании школы, и получившие тяжелые травмы.

Как сообщалось, пожар произошел в Таразе, в 3-этажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, где в полночь велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей. Пострадавшие сразу же были доставлены в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы.

- Обе девушки получили множественные политравмы, травматический шок 1 - 2 степени. Пострадавшая А. получила переломы рук, ребер, тазовых костей, ушиб легких. Что касается Т., то она получила закрытый перелом позвонков со смещением, переломы голени, пяточной кости. Состояние их при поступлении оценивалось как тяжелое, стабильное, в динамике без ухудшения, гемодинамика стабильная, сознание ясное, - рассказала руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Толкын Омирбаева.

Оперировали пациенток столичные травматологи - заведующий отделением травматологии №1 Марат Байдарбеков и заведующий отделением травматологии №5 Ныгмет Мурсалов.

Пациентке Т. проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике, устранено деформация и сдавление спинного мозга, восстановлена твердая мозговая оболочка. Также при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала, зафиксированы отломки большеберцовой кости левой голени, винтами соединены костные фрагменты пяточной кости правой стопы.

Второй пациентке А. столичные хирурги-травматологи провели малоинвазивную, то есть щадящую, стабилизацию поясничного отдела позвоночника, вторичную хирургическую обработку пяточной кости левой стопы, соединив костные фрагменты.

«Общее состояние обеих пациенток тяжелое, обусловленное политравмой и объёмом перенесенных операций, в динамике без ухудшений. Движение и чувствительность пальцев стоп сохранились. Пальцы стоп на ощупь теплые, ощущается пульсация на периферических сосудах. Интенсивная терапия и динамическое наблюдение продолжаются», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.