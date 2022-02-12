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Пострадавшие во время беспорядков экопосты восстанавливают в Алматы

12 Февраля 2022 22:44
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Пострадавшие во время беспорядков экопосты восстанавливают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы восстанавливают пострадавшие во время массовых беспорядков экологические посты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городском управлении зеленой экономики сообщили, что на сегодня восстановлено 13 экопостов.

Напомним, во время беспорядков в Алматы было сожжено 13 экологических постов, четыре поста разграблены и разбиты, только два остались целыми.

Отметим, что экопосты оснащены специальным оборудованием – газоанализаторами и дымомерами. При помощи многокомпонентных газоанализаторов на них проверяют выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода.

Первый экологический пост заработал при въезде в Алматы весной прошлого года.


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#Алматы   #Экология   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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