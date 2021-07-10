Пострадавшие от природных пожаров улытауские фермеры получат подержку

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе Карагандинской области работает районная комиссия по ликвидации и предупреждению ЧС. Всего пострадало 39 землепользователей – у них выгорели пастбища и один глава крестьянского хозяйства лишился 318 голов скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров пояснил, кому из пострадавших и какая поддержка будет оказана.

Он встретился с фермерами, в том числе с главой крестьянского хозяйства Сагинтаем Абдибековым, у которого погиб скот. Независимый эксперт оценит ущерб фермера. Будет выплачена компенсация по рыночной стоимости.

«Я скотоводством занимаюсь с 1996 года. Такое впервые произошло у нас на ферме. Огонь распространялся стремительно. Ветер был порывистый и менял направление. Мы даже не успели выгнать скот в безопасное место. Надеюсь, всё наладится. Заместитель акима области приезжал, местный аким, глава района тоже со мной на связи. Обещали помочь. Спасибо всем огромное, что не оставили в беде!» – сказал Сагинтай Абдибеков

Фермерам, лишившимся пастбищных земель и сенокосных угодий, тоже были предложены варианты выхода из затруднительной ситуации.

«Сейчас многие фермеры района сами предлагают предоставить пострадавшим свои земли под сенокос и выпас скота – это один вариант. Второй – выделим безвозмездно на год земли госзапаса. Заключить такой договор позволяет Земельный кодекс», – пояснил Серик Шайдаров.

В Улытауском районе ликвидированы все природные пожары.