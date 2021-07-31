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Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявлены зонами бедствия

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2021, 14:09
Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявлены зонами бедствия

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Об этом сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается», - сообщил министр.

Министр пояснил, что речь идет об одном лесном пожаре в провинции Адана, трех – в Анталье, трех - в Мерсине, двух – в Мугле и одном в Османийе.

В тушении лесных пожаров задействованы 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.


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